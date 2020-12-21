В Казахстане начали производить российскую вакцину от COVID-19

В Казахстане начали производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". На базе Карагандинского фармацевтического комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

"Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в Казахстане вакцинация российской вакциной начнется в феврале 2021 года. В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями.

Напомним, в Турции отказались от идеи закупить российскую вакцину от коронавируса. Причиной тому является отсутствие надлежащей лабораторной проверки.

Кроме того, ранее министр здравоохранения України Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру. Позже в ВОЗ начали переговоры с РФ о вакцине.