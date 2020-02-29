Катя Осадчая восхитила стильным луком в трендовых цветах этого сезона

Катя Осадчая с Тиной Кароль, Олегом Винником и MONATIK позировала в стильном наряде
Катя Осадчая, которая совсем недавно показывала фанатам зимнюю романтику у камина вместе со воим звездным супругом Юрием Горбуновым, восхитила калейдоскопом новых фото в элегантном наряде. А неизменный атрибут телеведущей - шляпку - в этот раз выбрала в виде фешн-варианта "шлема для сафари", что идеально дополнило образ в трендовых тонах сезона - белом и синем.
Ведущая "Светской жизни" позировала вместе с такими мега-популярными артистами, как Тина Кароль, Олег Винник и MONATIK.
"Где можно плодотворно провести вечер пятницы? На работе! Скоро в "Светской жизни" все самое интересное", - заинтриговала Осадчая поклонников.
Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)
В легком синем костюме и белых брюках, туфлях и шляпе Катя устроила фотосессию со звездами, которые стали гостями ее передачи.
Так, на фото можно увидеть певицу Тину Кароль в элегантном длинном блестящем космо-платье с глубоким декольте в обнимку с Осадчей.
Катя Осадчая и Тина Кароль (Фото: instagram.com/kosadcha)
А еще "вожака волчиц" Винника в строгом темно синем костюме, который весело улыбается, обнимая свою "добычу"-телеведущую.
Катя Осадчая и Олег Винник (Фото: instagram.com/kosadcha)
Дмитрий Монатик также выбрал для своего образа схожие тона, только вот наряд строгим назвать сложно - артист для широкого свободного пиджака подобрал модные узкие брюки и черно-белые кроссовки.
Катя Осадчая и MONATIK (Фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники в сети восхищаются образом и отмечают, как трендовые тона этого сезона подходят Осадчей.
Скрин комментариев instagram.com/kosadcha
Напомним, недавно Катя Осадчая и Юрий Горбунов отметили день рождения сыночка - Ивану исполнилось три года.