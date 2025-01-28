"Катування". В Миколаївській області розслідують знущання підлітків з 12-річної дівчинки

Що відомо про справу та кримінальне провадження

У поліції розповіли, що під час профілактичної роботи з учасниками навчального процесу в одному з освітніх закладів міста Первомайськ у Миколаївській області, інспектор служби освітньої безпеки виявив відеозапис протиправних дій.

В межах проведення першочергових заходів правоохоронці з'ясували, що подія трапилась у травні минулого року - через неприязні особисті відносини між підлітками.

Зазначається, що троє знайомих між собою дівчат віком 14, 15 та 16 років перебуваючи на вулиці та у присутності групи підлітків неодноразово завдавали ударів по голові та тілу 12-річній постраждалій.

"На той час ні свідки події, ні батьки потерпілої з повідомленням про вчинення протиправних дій до поліції не зверталися", - додали правоохоронці.

Наголошується, що станом на зараз поліцейські:

встановили всіх учасників конфлікту;

розпочали досудове розслідування.

"За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України "Катування", - зауважили у поліції.

Уточнюється, що санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.

"Досудове розслідування триває", - підсумували у відділі комунікації поліції Миколаївської області.