"Катування". В Миколаївській області розслідують знущання підлітків з 12-річної дівчинки
У Миколаївській області підлітки заподіяли тілесних ушкоджень неповнолітній дівчинці. За розслідування справи взялась поліція.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
Що відомо про справу та кримінальне провадження
У поліції розповіли, що під час профілактичної роботи з учасниками навчального процесу в одному з освітніх закладів міста Первомайськ у Миколаївській області, інспектор служби освітньої безпеки виявив відеозапис протиправних дій.
В межах проведення першочергових заходів правоохоронці з'ясували, що подія трапилась у травні минулого року - через неприязні особисті відносини між підлітками.
Зазначається, що троє знайомих між собою дівчат віком 14, 15 та 16 років перебуваючи на вулиці та у присутності групи підлітків неодноразово завдавали ударів по голові та тілу 12-річній постраждалій.
"На той час ні свідки події, ні батьки потерпілої з повідомленням про вчинення протиправних дій до поліції не зверталися", - додали правоохоронці.
Наголошується, що станом на зараз поліцейські:
- встановили всіх учасників конфлікту;
- розпочали досудове розслідування.
"За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України "Катування", - зауважили у поліції.
Уточнюється, що санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.
"Досудове розслідування триває", - підсумували у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
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