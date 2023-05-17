Катували та погрожували вбивством жителю Бучі: 9 військових РФ засудили до тюремних строків

Суд визнав винними дев'ятьох російських військовослужбовців, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі під час тимчасової окупації міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Дев'ятьох військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ Збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії визнали винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Одного з російських військових засудили до 12 років позбавлення волі, чотирьох - до 11 років 6 місяців, інших - до 11 років ув’язнення.

Прокурори довели, що засуджені під час окупації Бучі протягом березня 2022 року тримали у заручниках цивільного чоловіка, який не брав участі у бойових діях та не мав зброї. Вони не давали йому їжу та воду.

Загарбники позбавили потерпілого можливості вільно пересуватися, зав’язували очі липкою стрічкою, зв’язували руки пластиковими хомутами та погрожували вбивством.

Окупанти завдавали чоловіку тілесні ушкодження, щоб отримати інформацію про розташування військових ЗСУ та тероборони, а в окремому випадку і безпричинно. Його били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині.

Наразі російські військові перебувають в розшуку.