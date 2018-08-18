Что категорически нельзя делать на Яблочный Спас: приметы и традиции

STYLER LIFE 18.08.2018 - 10:00
Фото: Яблочный Спас (pixabay.com/congerdesign) Фото: Яблочный Спас (pixabay.com/congerdesign)

Яблочный Спас отмечается 19 августа и совпадает с праздником Преображения Господнего

Главные запреты на Яблочный Спас, что нельзя делать в праздник и как его провести,  а также традиции и народные приметы этого дня - в материале Styler.

Яблочный Спас 2018: что нельзя делать

Ежегодно Второй Спас отмечается 19 августа, в этот же день в православной вере - Преображение Господне. За всю историю существования праздника переплелись народные и религиозные традиции, и до наших времен сохранились и соблюдаются многими такие запреты на Яблочный спас:

- Самый известный запрет - до Яблочного спаса нельзя есть яблоки.

Плоды нового урожая можно пробовать только после освящения их в церкви 19 августа. Ранее этого запрета придерживались монахи. Им запрещалось кушать фрукты до тех, пор пока крестьяне не освятят свой урожай. А потом традиция стала популярной и в народе. Еще одно объяснение запрета связано с тем, что многие сорта яблок поспевают только к середине августа.

На Яблочный Спас святят новый урожайФото: На Яблочный Спас святят новый урожай (pixabay.com/lumix2004)

- На Яблочный Спас нельзя убивать насекомых, чтобы не спугнуть удачу.

Примета гласит, что если на праздник Яблочного Спаса на руку одновременно садятся две мухи, весь год человеку будет сопутствовать успех. Ни в коем случае нельзя прогонять муху или убивать ее, а дождаться пока она улетит сама.

- В праздник Второго Спаса нельзя есть мясо и молочные продукты. 

Этот запрет связан с тем, что Яблочный Спас приходится на период Успенского поста. В этот день также празднуется Преображение Господне, поэтому разрешено употреблять постную пищу с растительным маслом, рыбу. Также разрешается бокал вина.

- На Яблочный Спас нельзя работать, заниматься домашними хлопотами, ссориться.

19 августа запрещено выполнять тяжелую физическую работу. Допускается только приготовление пищи, уборка урожая в саду и огороде. Рукоделием в этот день также заниматься не стоит. Согласно примете: "Кто в Яблочный Спас шьет, потом весь год слезы льет".

Желать зла, выяснять отношения и ругаться 19 августа запрещено, иначе весь негатив вернется бумерангом к обидчику.

Традиции и приметы Яблочного Спаса

Утром праздничного дня отправляются в церковь и освящают яблоки, а также другие фрукты нового урожая. В Яблочный Спас принято угощать плодами нищих, раздавать их близким и родным людям.

19 августа едят яблоки, груши, виноград нового урожаяФото: 19 августа едят яблоки, груши, виноград (pixabay.com/jill111)

Для привлечения здоровья и благополучия в праздник Второго Спаса с утра нужно съесть яблоко нового урожая с медом. А откусывая первый кусочек, можно загадать желание. По поверью, оно обязательно должно исполниться.

На Яблочный Спас провожают лето и уже готовятся к осени. С этим и связаны праздничные приметы:

  • Наступил Спас - готовь рукавицы про запас.
  • Если в день Яблочного Спаса идет дождь - к снежной зиме.
  • Какая погода на Второй Спас - такую и на Покрова (14 октября) ждать.
  • Сухой Спас к сухой осени.
  • Прошел Спас - ушло лето от нас.

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