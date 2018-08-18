Что категорически нельзя делать на Яблочный Спас: приметы и традиции

Яблочный Спас отмечается 19 августа и совпадает с праздником Преображения Господнего
Главные запреты на Яблочный Спас, что нельзя делать в праздник и как его провести, а также традиции и народные приметы этого дня - в материале Styler.
Ежегодно Второй Спас отмечается 19 августа, в этот же день в православной вере - Преображение Господне. За всю историю существования праздника переплелись народные и религиозные традиции, и до наших времен сохранились и соблюдаются многими такие запреты на Яблочный спас:
- Самый известный запрет - до Яблочного спаса нельзя есть яблоки.
Плоды нового урожая можно пробовать только после освящения их в церкви 19 августа. Ранее этого запрета придерживались монахи. Им запрещалось кушать фрукты до тех, пор пока крестьяне не освятят свой урожай. А потом традиция стала популярной и в народе. Еще одно объяснение запрета связано с тем, что многие сорта яблок поспевают только к середине августа.
Фото: На Яблочный Спас святят новый урожай (pixabay.com/lumix2004)
- На Яблочный Спас нельзя убивать насекомых, чтобы не спугнуть удачу.
Примета гласит, что если на праздник Яблочного Спаса на руку одновременно садятся две мухи, весь год человеку будет сопутствовать успех. Ни в коем случае нельзя прогонять муху или убивать ее, а дождаться пока она улетит сама.
- В праздник Второго Спаса нельзя есть мясо и молочные продукты.
Этот запрет связан с тем, что Яблочный Спас приходится на период Успенского поста. В этот день также празднуется Преображение Господне, поэтому разрешено употреблять постную пищу с растительным маслом, рыбу. Также разрешается бокал вина.
- На Яблочный Спас нельзя работать, заниматься домашними хлопотами, ссориться.
19 августа запрещено выполнять тяжелую физическую работу. Допускается только приготовление пищи, уборка урожая в саду и огороде. Рукоделием в этот день также заниматься не стоит. Согласно примете: "Кто в Яблочный Спас шьет, потом весь год слезы льет".
Желать зла, выяснять отношения и ругаться 19 августа запрещено, иначе весь негатив вернется бумерангом к обидчику.
Утром праздничного дня отправляются в церковь и освящают яблоки, а также другие фрукты нового урожая. В Яблочный Спас принято угощать плодами нищих, раздавать их близким и родным людям.
Фото: 19 августа едят яблоки, груши, виноград (pixabay.com/jill111)
Для привлечения здоровья и благополучия в праздник Второго Спаса с утра нужно съесть яблоко нового урожая с медом. А откусывая первый кусочек, можно загадать желание. По поверью, оно обязательно должно исполниться.
На Яблочный Спас провожают лето и уже готовятся к осени. С этим и связаны праздничные приметы:
Рекомендуем к просмотру:
Видео: Опрос - где купаются горожане в жаркие дни (video.rbc.ua)