Катастрофа вертольота в Нью-Йорку: загинув топменеджер Siemens із сім’єю

На борту туристичного гелікоптера Bell 206, який напередодні упав у річку Гудзон у Нью-Йорку, були керівник європейської технологічної компанії Siemens, його дружина та маленькі діти. Внаслідок події ніхто не вижив.

Агустін Ескобар, його дружина Мерс Кампрубі Монталь та їхні діти віком 4, 5 та 11 років були ідентифіковані як жертви катастрофи разом із 36-річним пілотом, розповіли західним ЗМІ джерела в правоохоронних органах.

Також зазначається, що особа пілота, який керував чартерним вертольотом компанії New York Helicopters, поки не розголошується.

Національна рада з безпеки на транспорті США наразі розслідує, що призвело до смертельного інциденту у Нью-Йорку.

Зображення гелікоптера Bell 206L та місця його падіння у річку у Нью-Йорку 10 квітня (фото: wikipedia.org)

Що відомо про падіння гелікоптера

Аварія сталася вчора вдень (за місцевим часом) біля узбережжя річки Драйв у Хобокені (штат Нью-Джерсі), трохи більше ніж через 15 хвилин після того, як повітряне судно вилетіло з вертодрому Уолл-Сент, повідомили офіційні особи під час прес-брифінгу.

За словами офіційних осіб, вертоліт досяг мосту Джорджа Вашингтона, а потім повернув на південь і розбився.

Вертоліт, ідентифікований Федеральним управлінням цивільної авіації як гелікоптер Bell 206, здійснював шостий політ за день.

Офіційні особи розповіли журналістам, що повітряне судно знайшли перевернутим у воді, коли рятувальники прибули на місце події.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс під час брифінгу висловився щодо катастрофи та заявив, що "наші серця з родиною та тими, хто на борту".

Ескобар із сім'єю прибув до США з Іспанії

Сім'я Ескобара прибула до Нью-Йорка з Барселони (Іспанія), повідомили ABC News двоє іспанських чиновників.

Ескобар був призначений керівником підрозділу Siemens в Іспанії та Південно-Західній Європі у 2022 році.

Топ-менеджер Siemens Агустін Ескобар (фото: lanzadigital.com)

Колишній керівник іспанського підрозділу Siemens Мігель Анхель Лопес високо відгукнувся про Ескобара. У релізі він зазначив, що "в останні роки його робота стала ключовою для успіху Siemens у сфері мобільності та транспорту".