Катастрофа літака в Індії: підтверджено загибель понад 300 людей

У Індії сталася масштабна авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло понад 300 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Indian Express.
Відомо, що під час авіатрощі на борту літака Boeing 787 Dreamliner перебувало 242 особи, 241 з яких загинула.
Однак через те, що літак впав на медичний гуртожиток, кількість жертв зросла.
За даними поліції, наразі ще 75 тіл було знайдено в житловому комплексі для персоналу цивільної лікарні в Мегані Нагар.
Таким чином станом на зараз відомо про загибель 316 людей.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, в індійському місті Ахмедабад поблизу аеропорту сталася масштабна авіакатастрофа.
Пасажирський літак компанії Air India впав на дах медичного гуртожитку майже відразу після зльоту. Зауважимо, що раніше повідомлялось, що загинули всі, хто був на борту літака. Однак пізніше повідомили, що одному пасажиру вдалось вижити.
Ним виявився громадянин Великої Британії Вішваш Кумар Рамеш.
Детальніше про те, що відомо про трагедію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Як виявилось, ще минулого року інженер попереджав Boeing про серйозні ризики щодо справності літаків.
Ми також зібрали все, що відомо про літак Boeing 787 Dreamliner, який впав в Індії, адже це перша катастрофа за участі саме цього літака.
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