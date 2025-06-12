Катастрофа літака в Індії: підтверджено загибель понад 300 людей

У Індії сталася масштабна авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло понад 300 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Indian Express .

Відомо, що під час авіатрощі на борту літака Boeing 787 Dreamliner перебувало 242 особи, 241 з яких загинула.

Однак через те, що літак впав на медичний гуртожиток, кількість жертв зросла.

За даними поліції, наразі ще 75 тіл було знайдено в житловому комплексі для персоналу цивільної лікарні в Мегані Нагар.

Таким чином станом на зараз відомо про загибель 316 людей.