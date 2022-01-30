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Катар одобрил вакцинацию детей 5-11 лет препаратом Pfizer

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство здравоохранения Катара одобрило вакцину Pfizer/BioNTech против коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Препарат планируют вводить двумя дозами с перерывом в три недели после первого укола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Катара.

"Министерство здравоохранения одобрило введение вакцин Pfizer/BioNTech против коронавируса детям в возрасте от 5 до 11 лет", - говорится в сообщении.

В Минздраве призвали родителей на фоне распространения штамма "Омикрон" вакцинировать детей от коронавируса для повышения их иммунитета. С 30 января прививки можно сделать во всех медицинских центрах Корпорации первичной медицинской помощи.

Вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет планируется при желании их родителей. Прививка будет вводиться двумя дозами. Причем вторая - через три недели после первой.

Напомним, накануне австралийский регулятор одобрил бустерные дозы вакцин от коронавируса для людей с 16 и 17 лет.

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КатарВакцинацияКоронавирус