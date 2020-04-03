Каталония просит армию Испании о помощи в борьбе с коронавирусом

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Правительство Каталонии просит предоставить им военных, врачей и медсестер

Из-за распространения коронавируса в Каталонии просят армию Испании о помощи в борьбе с пандемией. Об этом сообщает POLITICO.

Как сообщается, правительство Каталонии просит предоставить им военных, врачей и медсестер. Испанские военные уже помогают обустраивать полевой госпиталь в Сабаделе, городе поблизости Барселоны, но в Каталонии заявляют, что вскоре полевой госпиталь может понадобиться также в городе Игуалада вблизи Барселоны, поскольку отделы интенсивной терапии уже "достигают возможного лимита нагрузки": из имеющихся 1800 мест заняты 1764.

Как отмечается, министр здравоохранения Каталонии Альба Вергес раньше критиковала за промедление с привлечением испанских военных к борьбе с пандемией, поскольку это продемонстрировало бы зависимость Каталонии.

В настоящее время в Каталонии число подтвержденных случаев коронавируса достигла около 22 тысяч, из них две тысячи умерли. По словам Альбы Вергес, среди инфицированных - 3500 медиков.

В целом в Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусом, из них 11 тысяч людей умерли.

Напомним, с начала пандемии коронавируса Испания впервые опередила Италию по количеству зараженных.