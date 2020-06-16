"Карпаты" вышли из карантина без восьми зараженных игроков

ФК "Карпаты" вышли из вынужденного 15-дневного карантина в связи со вспышкой коронавируса в клубе и приступили к тренировкам. Подготовка к возобновлению участия в чемпионате Украины будет проводиться в закрытом режиме.

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Футболисты приступили к занятиям после успешного прохождения ПЛР-тестирования. При этом, на самоизоляции продолжают находиться восемь игроков и пять сотрудников клуба, поскольку у них остаются признаки инфекции. Еще трое работников старшего возраста находятся в больнице, так как у них проявляются более тяжелые симптомы.

Ближайший матч "Карпаты" планируют провести против "Олимпика" в рамках 27 тура УПЛ, который запланирован на субботу, 20 июня. С момента возобновления чемпионата Украины львовский клуб не смог провести поединки против "Мариуполя", "Ворсклы" и "Днепра-1".

Напомним, положительные результаты тестов на коронавирус среди футболистов и персонала команды "Карпат" обнаружили в конце мая.

Подопечные Романа Санжара занимают последнее место с 14 набранными очками после 23 матчей.