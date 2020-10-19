В Карпатах выпало до 7 см снега

В Карпатах в понедельник, 19 октября, выпал снег. На горнолыжном курорте Драгобрат намело около 5-7 сантиметров, на горе Пип Иван ограничена видимость.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook и свидетельствуют камеры snig.info.

В частности, пользователь Василий Молдавчук опубликовал видео, на котором видно, что на Драгобрате метель, земля покрыта снегом.

Кроме того, по состоянию на 9:50 18 октября на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 50 м.

"Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха -2", - сказано в сообщении.

Напомним, 15 октября на высокогорье Карпат утром наблюдался покров снега. Температура воздуха опустилась до нуля градусов.

На горе Пип Иван Черногорский было облачно, видимость была ограничена до 50 метров.

Как писало РБК-Украина, 14 октября Карпаты накрыл активный антициклон, который принес снег и снижение температуры.

Кроме этого синоптики рассказали об аномальной погоде в октябре.