В Карпатах на снежном карнизе спасатели обнаружили тело туриста

Спасатели главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поздним вечером 4 мая спустили тело погибшего туриста. Его обнаружила группа отдыхающих, которая проходила по маршруту село Деловое - гора Поп Иван Марморошский - село Стриг.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГСЧС.
Погибшего туриста группа отдыхающих обнаружила днем 3 мая. В ее составе оказался спасатель. Он сообщил о случившемся в ГСЧС Ивано-Франковской области, которые передали координаты закарпатским спасателям.
Для спуска тела погибшего туриста привлекались 12 специалистов и 3 единицы техники горных поисково-спасательных отделений. Их работу затрудняло то, что тело погибшего лежало на снежном карнизе, который в любую минуту мог сорваться вниз. В поздним вечером 4 мая тело погибшего доставили в село Богдан Раховского района и передано полиции.
Личность погибшего и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители. После проведения следственных действий, тело мужчины будет транспортировано в село Березники Закарпатской области.
Фото: спасатели транспонируют тело туриста в Карпатах (zk.dsns.gov.ua)
Напомним, спасатели обратились к туристам, которые собираются в походы в горах. Путешествия необходимо регистрировать, чтобы в случае необходимости, гражданам смогли оперативно оказать помощь.
РБК-Украина писало, что 14 февраля в Карпатах проходили поиски 12 туристов, всех кроме одного нашли. В тот день в горах сохранялась снеголавинная угроза. Синоптики объявляли третий уровень опасности.