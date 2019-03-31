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В Карпатах могут сойти лавины

Новости » Недвижимость    31.03.2019 - 09:02
В Карпатах могут сойти лавины
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В горах ожидается 3 уровень лавинной опасности

В воскресенье, 31 марта 2019, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, 31 марта и 1 апреля в горах восточной части Закарпатской области и горах Ивано-Франковской области ожидается схождение снежного покрова. Снеголавинная опасность в Карпатах достигнет 3 уровня.

Напомним, по словам синоптика Наталки Диденко, погода в Украине в воскресенье, 31 марта, будет ясной, теплой и солнечной. Осадки также не прогнозируются.

В воскресенье, 31 марта, в среднем по стране ожидается теплая и по-настоящему весенняя погода. Температура воздуха составит от +12 до +18 градусов. В то же время в ночные часы вновь похолодает, а в восточных областях местами воздух промерзнет до -2 градусов.

Как писало РБК-Украина, в Швейцарии под лавиной, которая сошла в Альпах на юго-западе страны, оказалась группа туристов. Группа туристов из 4 человек оказалась под лавиной, сошедшей в швейцарских Альпах на высоте 2800 метров в районе Бовернье возле границ с Францией и Италией.

Ранее, в Пакистане на склоне горы Нанга Парбат поисковый отряд обнаружил тела двух погибших альпинистов - гражданина Великобритании Тома Балларда и гражданина Италии Даниэля Нарди.

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