Карма наздогнала: крадія українських тварин та колаборанта пошматували власні леви

В Криму відомого колаборанта Олега Зубкова, власника зоопарку "Тайган", пошматував власний лев. Зубков перебуває у реанімації, його готуються транспортувати до Сімферополя для операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".
Відомо, що 22 червня Зубков поїхав на "територію левів" у "Тайгані", щоб погодувати тварин. Під час годування одна з тварин раптово атакувала колаборанта та добряче пошматувала йому шию.
Співробітники "Тайгана" змушені були відтягти тіло Зубкова та відвезти його до Білогірська. Там колаборанта відразу поклали у реанімацію - він перебуває у вкрай важкому стані. Момент "евакуації" закривавленого Зубкова потрапив на відео.
Окупаційне "міністерство охорони здоров'я" у Криму підтвердило інформацію. Там заявили, що Зубкова будуть перевозити у сімферопольську лікарню ім. Семашка, оскільки у Білогірську немає умов для оперування постраждалого.
До розслідування "інциденту" із Зубковим також долучилася так звана "прокуратура" окупованого півострова.
Російські ЗМІ тим часом пишуть, що це далеко не перший випадок атаки левів на людей у "Тайгані" - щонайменше четвертий за останні кілька років. Річ у тім, що леви у Зубкова теж крадені. Він викрав їх із зоопарку тимчасово окупованого Маріуполя, а приручити так і не зміг.
Минулого року, у жовтні 2024 року, ті самі леви ліквідували адміністратора зоопарку Леокадію Перевалову. Проте тоді Зубков заявив, що залишить тварин "на розведення".
Олег Зубков - кримський "бізнесмен", власник кількох зоопарків у тимчасово окупованому Криму. Після окупації півострова росіянами у 2014 році Зубков охоче пішов на співробітництво з ними, зокрема дозволяв військовим використовувати транспорт "Тайгана". Підтримує вторгнення РФ в Україну.
Відомим колаборант став у 2022 році, коли за наказом гауляйтера тимчасово окупованої Херсонщини Володимира Сальдо вкрав більшість тварин з Херсонського зоопарку. Зокрема, саме Зубков вкрав херсонського єнота, прикриваючи це "евакуацією тварин".
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