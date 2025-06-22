Карма наздогнала: крадія українських тварин та колаборанта пошматували власні леви

В Криму відомого колаборанта Олега Зубкова, власника зоопарку "Тайган", пошматував власний лев. Зубков перебуває у реанімації, його готуються транспортувати до Сімферополя для операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії" .

Відомо, що 22 червня Зубков поїхав на "територію левів" у "Тайгані", щоб погодувати тварин. Під час годування одна з тварин раптово атакувала колаборанта та добряче пошматувала йому шию.

Співробітники "Тайгана" змушені були відтягти тіло Зубкова та відвезти його до Білогірська. Там колаборанта відразу поклали у реанімацію - він перебуває у вкрай важкому стані. Момент "евакуації" закривавленого Зубкова потрапив на відео.

Окупаційне "міністерство охорони здоров'я" у Криму підтвердило інформацію. Там заявили, що Зубкова будуть перевозити у сімферопольську лікарню ім. Семашка, оскільки у Білогірську немає умов для оперування постраждалого.

До розслідування "інциденту" із Зубковим також долучилася так звана "прокуратура" окупованого півострова.