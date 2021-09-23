Карлос Гон: Nissan стал скучной и посредственной компанией

Бывший генеральный директор Nissan Карлос Гон раскритиковал Nissan в новом интервью для Fox Business. Он дал свою характеристику нынешнему состоянию компании и поделился видением ее будущего.

Обсуждая в интервью свою новую книгу "Разрывая альянсы", Карлос Гон заявил, что многим в Nissan не понравилась высказанная им идея о более тесном сотрудничестве в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Экс-менеджер убежден, что после его увольнения для японского автопроизводителя все пошло под откос.

"К сожалению, после 19 лет работы Nissan вернулся к тому, что было в 1999 году, став скучной и посредственной автомобильной компанией, которая изо всех сил пытается найти свое место в автомобильной промышленности", - сказал он. "Мы же строили систему, в которой эта компания стала бы частью чего-то совершенно нового с большим количеством технических инноваций".

Обсуждая свою новую книгу, Гон сказал, что в ней рассказывается его версия ареста и увольнения с поста главы Nissan и Renault в 2018 году, которая отличается от истории, которую продвигала сама компания Nissan.

"Японское правительство и некоторые японские менеджеры боялись, что баланс, существующий между французами и японцами в альянсе, не будет соблюдаться", - сказал Гон. Бывший топ-менеджер также добавил, что он настолько отчаялся, наблюдая за поведением судей и прокуроров, пока находился под стражей в Японии, что решился на побег.

Отметим, что в Японии под судом остается бывший член совета директоров Nissan Грег Келли. Он обвиняется в помощи Гону в махинациях с финансами.