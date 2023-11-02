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Карантину немає. МОЗ спростувало фейки щодо спалахів гепатиту А

Фото: МОЗ спростувало фейки щодо спалахів гепатиту (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Мережею шириться інформація щодо запровадження карантину через спалахи гепатиту A в Україні, проте це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

В Міністерстві повідомили, що інформація щодо запровадження карантину в Україні неправдива.

"Це фейк та частина ворожої ІПСО. В разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах", - сказали в МОЗ.

В міністерстві також повідомили, що у 2022 році в Україні було зареєстровано 281 випадок гепатиту A. Водночас за 9 місяців цього року зареєстровано 314 випадків захворювання. 

"Наразі спалах гепатиту A зафіксовано лише в Вінницькій області. Там тривають посилені протиепідемічні заходи", - наголосили в МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що гепатит A постійно реєструється на території України.

"Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано вимиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип’є заражену воду або з’їсть продукти, які готував хворий", - пояснили в міністерстві.

Профілактика захворювання

  • треба ретельно мити руки перед приготуванням та вживанням їжі, після туалету, прогулянки, поїздок у транспорті;

  • не слід нехтувати миттям овочів, фруктів;

  • вода для пиття має бути бутильованою або кип’яченою, посуд - добре вимитий;

  • не можна пити з однієї склянки з іншою людиною, "куштувати" страви з її тарілки, використовувати одну ложку, виделку.

Спалах гепатиту в Україні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінницькій громаді виявили понад 100 випадків захворювання на гепатит А.

Пізніше головний санлікар Ігор Кузін зауважив, що така кількість захворювань - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.

Додамо, що 30 жовтня стало відомо, що у Вінницькій області гепатит А почав реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах.

Вчора, 1 листопада, стало відомо, що вірусний гепатит А було виявлено також в Івано-Франківській області.

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Гепатит АМінстерство охорони здоров'я України