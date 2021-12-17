Карантин в Украине: в трех "красных" областях полностью стабилизировались COVID-показатели

В трех "красных" областях полностью стабилизировались показатели распространения коронавируса. Речь идет о Киевской, Сумской и Житомирской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:
Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:
COVID-показатели стабилизировались в "красных" Киевской, Сумской и Житомирской областях. Еще в одном регионе, а именно Черкасском, почти стабилизировались показатели.
Кроме того, в Минздраве анонсировали выход из этой зоны всех вышеперечисленных областей.