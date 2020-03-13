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Карантин в Украине: в Минздраве не исключают закрытия одного населенного пункта из-за коронавируса

Новости » Общество     13.03.2020 - 15:44
Карантин в Украине: в Минздраве не исключают закрытия одного населенного пункта из-за коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Минздрав рассматривает возможность закрытия одного населенного пункта

В Минздраве не исключают закрытия одного населенного пункта из-за коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что Минздрав рассматривает этот вопрос.

"Мы сейчас рассматриваем возможность в ближайшее время, если будут проведены эпидемиологические расследования и наши предположения подтвердятся, возможно, будет ограничен один населенный пункт в Украине на право передвижения граждан за пределы данного населенного пункта", - заявил он.

Напомним, в Украине зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

Вместе с тем, в связи с угрозой распространения коронавируса в мире президент созвал Совет национальнох безопасности и обороны. В ходе заседания было принято решение о закрытии Украины границ для иностранцев через два дня.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 3 марта. В связи с этим в Украине ввели карантин на три недели.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области усилили меры карантина из-за коронавируса, принято решение закрыть спортивные комплексы, бассейны, бани и другие подобные заведения.

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