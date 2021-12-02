Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели

В Украине продолжают находиться в "красной" зоне 19 регионов, в том числе и Киев. Самая маленькая зона - "оранжевая", там только две области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Полностью стабилизировались показатели распространения COVID в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях.
По одному показателю, который не в норме - в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской.
Эта зона охватывает 19 регионов:
В этой зоне две области:
Эта зона охватывает четыре области: