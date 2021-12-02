UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Карантин в Украине: в Киеве и 5 областях полностью стабилизировались COVID-показатели

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжают находиться в "красной" зоне 19 регионов, в том числе и Киев. Самая маленькая зона - "оранжевая", там только две области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

Полностью стабилизировались показатели распространения COVID в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях.

По одному показателю, который не в норме - в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской.

Эта зона охватывает 19 регионов:

  • Херсонскую,
  • Одесскую,
  • Запорожскую,
  • Донецкую,
  • Днепропетровскую,
  • Сумскую,
  • Николаевскую,
  • Ровенскую,
  • Житомирскую,
  • Ивано-Франковскую,
  • Киевскую,
  • Луганскую,
  • Хмельницкую,
  • Черниговскую,
  • Львовскую,
  • Волынскую,
  • Черкасскую,
  • Винницкую,
  • Киев.

"Оранжевая" зона

В этой зоне две области:

  • Полтавская,
  • Закарпатская.

"Желтая" зона

Эта зона охватывает четыре области:

  • Тернопольскую,
  • Кировоградскую,
  • Черновицкую,
  • Харьковскую.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин