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Карантин в Украине: в двух "оранжевых" областях продолжает ухудшаться ситуация с COVID

Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 12 января в "оранжевой" зоне карантина находятся Херсонская и Сумская области. В них продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В этих областях уже три дня подряд ухудшаются COVID-показатели. В Сумской - коэффициент выявления случаев инфицирования, а в Херсонской - динамика уровня госпитализаций.

Все остальные области находятся в" желтой " зоне.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 7117 человек, а умерли - почти 200.

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