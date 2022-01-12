Карантин в Украине: в двух "оранжевых" областях продолжает ухудшаться ситуация с COVID

По состоянию на 12 января в "оранжевой" зоне карантина находятся Херсонская и Сумская области. В них продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В этих областях уже три дня подряд ухудшаются COVID-показатели. В Сумской - коэффициент выявления случаев инфицирования, а в Херсонской - динамика уровня госпитализаций.
Все остальные области находятся в" желтой " зоне.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 7117 человек, а умерли - почти 200.