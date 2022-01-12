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Карантин в Украине: в двух "оранжевых" областях продолжает ухудшаться ситуация с COVID

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Киев, Среда 12 января 2022 08:53
Карантин в Украине: в двух "оранжевых" областях продолжает ухудшаться ситуация с COVID Фото: в двух "оранжевых" областях продолжает ухудшаться ситуация с COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 12 января в "оранжевой" зоне карантина находятся Херсонская и Сумская области. В них продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В этих областях уже три дня подряд ухудшаются COVID-показатели. В Сумской - коэффициент выявления случаев инфицирования, а в Херсонской - динамика уровня госпитализаций.

Все остальные области находятся в" желтой " зоне.

Карантин в Украине: в двух &quot;оранжевых&quot; областях продолжает ухудшаться ситуация с COVID

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 7117 человек, а умерли - почти 200.

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