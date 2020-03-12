Карантин, пандемия и мировой кризис из-за коронавируса: новости за 11 марта

Коллаж РБК-Украина

В Украине ввели карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил о вхождении Украины в мировой экономический кризис. Подробнее о том, что произошло во вторник, 11 марта, - в материале РБК-Украина

В Украине ввели карантин из-за коронавирус а

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Карантин вводится с 12 марта на три недели, до 3 апреля.

Он предусматривает:

закрытие учебных заведений,

запрещение массовых собраний более 200 человек,

закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гебреисус, ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в мире.

"ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что COVID19 можно охарактеризовать как пандемию", - заявил глава ВОЗ.

Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризис

Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Шмыгаль, фактически Украина стоит на пороге кризиса, а в некоторых странах это уже начало финансово-экономического кризиса.

"Украина сейчас в этот кризис входит намного более крепкой, чем это было, например, в 2008 году", - сказал он.

ОРДЛО заявили о провале переговоров по разведению на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе не смогла согласовать новые участки разведения сил и средств. Об этом заявил представитель самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров, передают российские СМИ.

По его словам, сторонам не удалось договориться о новых участках разведения сил.

Партия "Голос" избрала нового главу вместо Вакарчука

Партия "Голос" избрала нового главу вместо Святослава Вакарчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Как сообщается, 11 марта состоялся съезд партии "Голос", в ходе которого выбрали нового руководителя партии - Киру Рудык.

Зеленский уволил главу Киевской ОГА и назначил нового

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе президента.

Вместе с тем, президент назначил Василия Володина временно исполняющем обязанности главы Киевской ОГА.

Суд в Болгарии вынес окончательное решение об экстрадиции Левина

Апелляционный суд болгарского Бургаса вынес окончательное решение об экстрадиции Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом РБК-Украина сообщили источники в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, который одобрил экстрадицию Левина. Подозреваемый на суде утверждал, что в Украине его якобы могут поместить в секретную тюрьму, и готов быть сотрудничать со следствием, но находясь в Болгарии.

В Испании закрыли уголовное дело Фирташа из-за нехватки доказательств

В Испании закрыли уголовное дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняли в отмывании денег, из-за нехватки доказательств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что судебное следственное управление №21 Барселоны сдало в архив уголовное дело, возбужденное пять лет назад против Дмитрия Фирташа.

Американского продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальном насилии, приговорили к 23 годам тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что суд штата Нью-Йорк признал Вайнштейна виновным в изнасиловании женщины в номере отеля в Нью-Йорке в 2013 году и сексуальном насилии в отношении другой женщины. По данным статьям продюсеру максимально грозило 29 лет тюрьмы.

"Динамо" в экстра-тайме завоевало путевку в полуфинал Кубка Украины

"Динамо" обыграло "Александрию" в матче 1/4 финала Кубка Украины. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился с минимальным счетом - 1:0.

Командам понадобился экстра-тайм, чтобы определить победителя. Хотя "бело-синие" и забили гол в основное время. На 79 минуте форвард киевлян Назарий Русин открыл счет, но арбитр Виталий Романов отменил взятие ворот после подсказки судьи VAR - в офсайде находился Беньямин Вербич. Победу "Динамо" на 106 минуте принес Виктор Цыганков, который удачно завершил атаку с участием Русина, Сидорчука и Кенджеры.