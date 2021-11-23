Карантин в Германии: власти Бранденбурга ужесточили ограничения для непривитых от COVID

"Сегодня мы в правительстве, после предварительного обсуждения, приняли решение вновь значительно ужесточить постановление об ограничениях для земли Бранденбург", - сказал в ходе выступления премьер, которое транслировал телеканал N24.

Воидке отметил, что ужесточение карантина призвано сократить распространение коронавируса, включая штамм "Дельта". По его словам, люди без прививки от COVID смогут посещать только продуктовые магазины и аптеки. Контактировать им разрешено только с "с членами своего домохозяйства" в группах не более пяти человек.

В особо затронутых коронавирусом регионах для невакцинированных вводится комендантский час. Им запрещено находится на улице и общественных местах с 22:00 до 06:00.

Во время действия комендатского часа будут закрыты дискотеки, ночные клубы и другие увеселительные учреждения. Планируется, что новые ограничения будут действовать до 15 декабря.