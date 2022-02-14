Карантин, дезинфекция и тайный кабинет. Стало известно, как подпускают людей к Путину

Свободная от COVID резиденция и тайный кабинет-близнец в Сочи

Как пишет издание, с марта 2020 года большую часть времени Путин проводил на карантине в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. По данным источника BBC, там действовала так называемая "чистая зона". Причем все самое близкое окружение Путина, включая охрану, адъютантов и личного оператора, тоже находились там, не имея возможности уезжать домой после смены.

Кроме того, на карантин посадили и других людей, которые обеспечивают работу президента, например, пилотов. Их разместили в санатории управления делами президента и регулярно тестировали на COVID, из-за чего они несколько месяцев жили отдельно от семей. Им также некоторое время запрещалось вообще выходить из комнат.

The Insider пишет, что в 2020 году длительное время Путин принимал участие в мероприятиях в удаленном формате, находясь в Ново-Огарево. Однако для того, чтобы скрывать его истинное местонахождение, был построен кабинет-близнец в сочинской резиденции. Желающих встретиться с ним в сочинской резиденции помещали на двухнедельный карантин в один из санаториев.

Фото: тайный кабинет-двойник в Сочи (proekt.media)

Дезинфекция через туннель

Уже через несколько месяцев, когда ситуация с COVID в России стабилизировалась, российский президент стал появляться на публике и проводить очные встречи. Однако сам Путин при общении с помощниками и посетителями держал социальную дистанцию.

В июне 2020 года стало известно, что в подмосковной резиденции установили дезинфицирующий туннель. Кроме того, на ее территорию пропускали только при наличии свежего отрицательного теста.

По данным Bloomberg, летом 2020 года перед перенесенным парадом Победы около 80 ветеранов поместили на двухнедельный карантин в подмосковный санаторий. На самом мероприятии они должны были сидеть рядом с Путиным.

Кандидаты и чемпионы на карантине

Несмотря на то, что в марте 2021 года Путин вакцинировался "Спутником V", людей, с которыми у него планировались встречи, продолжили сажать на многодневный карантин

Например, в августе 2021 за несколько дней до встречи на карантин посадили около 30 кандидатов в депутаты от "Единой России". Соответствующие меры применили к российским спортсменам, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Токио.

Пустое кладбище и "украденный" юбилей главы "Газпрома"

Издание пишет, что в январе 2022 года в годовщину снятия блокады Ленинграда людей не пустили на Пискаревское мемориальное кладбище, поскольку туда должен был приехать Путин.

А на начало февраля было запланировано вручение государственных наград, и всех лауреатов посадили на двухнедельный карантин. Из-за этого глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, который должен был получить звезду Героя Труда, вынужден был отложить празднование 60-летнего юбилея.

При этом, по данным Telegram-канала Baza, людям на карантине запретили проносить в номера алкоголь, сигареты, кофе и колюще-режущие предметы, якобы чтобы не провоцировать у них суицидальные мысли.