"Капсула для самогубств": у Швейцарії відкрили кримінальне провадження через смерть жінки

У Швейцарії поліція заарештувала кількох осіб у зв'язку з використанням "капсули смертника" Sarco Pod, яка викликає смерть через вивільнення азоту одним натисканням кнопки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Слідчі Швейцарії відкрили кримінальне провадження після смерті 64-річної американки в місті Мерісхаузен біля німецького кордону. Поліція кантону Шаффхаузен підтвердила арешти, а прокуратура розслідує можливе пособництво та підбурювання до самогубства.
Так звані "капсули для самогубств" Sarco Pod викликають суперечки щодо етичності та правових аспектів використання. Пристрій дозволяє користувачеві в герметичній капсулі натиснути кнопку, яка запускає процес смерті від задухи через азот.
Винахідник пристрою Філіп Нітшке, засновник Exit International, заявив, що жінка померла "мирно та гідно", маючи підтримку своїх рідних і лікарів.
Швейцарське законодавство дозволяє самогубство з підтримкою за умови відсутності корисливих мотивів, однак ситуація з Sarco Pod викликає питання про моральність і законність такого способу завершення життя.
Видання повідомило, що вже звернулося до Last Resort, щоб отримати коментар.
Евтаназія, або добровільне припинення життя за згодою пацієнта, найчастіше застосовується у випадках, коли людина страждає від невиліковної хвороби або нестерпного болю. Цей процес дозволяє пацієнтам уникнути страждань, надавши їм можливість мирно померти, часто з допомогою медичного персоналу.
На сьогодні евтаназія легалізована в кількох країнах, зокрема:
Також асистоване самогубство, яке відрізняється від евтаназії тим, що пацієнт самостійно приймає смертельні препарати, легалізоване у Швейцарії та деяких штатах США (наприклад, в Орегоні та Каліфорнії).
Ці країни мають суворі закони та критерії, що регулюють процедуру, зокрема підтвердження діагнозу невиліковної хвороби та згоду пацієнта, яку повинен затвердити лікар.
Раніше ми розповідали, що у Франції президент Еммануель Макрон підтримав законопроєкт про добровільну евтаназію.
Водночас у 2022 році відповідний закон почав діяти в Австрії.
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