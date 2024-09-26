"Капсула для самогубств": у Швейцарії відкрили кримінальне провадження через смерть жінки

Слідчі Швейцарії відкрили кримінальне провадження після смерті 64-річної американки в місті Мерісхаузен біля німецького кордону. Поліція кантону Шаффхаузен підтвердила арешти, а прокуратура розслідує можливе пособництво та підбурювання до самогубства.

Так звані "капсули для самогубств" Sarco Pod викликають суперечки щодо етичності та правових аспектів використання. Пристрій дозволяє користувачеві в герметичній капсулі натиснути кнопку, яка запускає процес смерті від задухи через азот.

Винахідник пристрою Філіп Нітшке, засновник Exit International, заявив, що жінка померла "мирно та гідно", маючи підтримку своїх рідних і лікарів.

Швейцарське законодавство дозволяє самогубство з підтримкою за умови відсутності корисливих мотивів, однак ситуація з Sarco Pod викликає питання про моральність і законність такого способу завершення життя.

Видання повідомило, що вже звернулося до Last Resort, щоб отримати коментар.

Евтаназія за згодою: практика та легалізація

Евтаназія, або добровільне припинення життя за згодою пацієнта, найчастіше застосовується у випадках, коли людина страждає від невиліковної хвороби або нестерпного болю. Цей процес дозволяє пацієнтам уникнути страждань, надавши їм можливість мирно померти, часто з допомогою медичного персоналу.

На сьогодні евтаназія легалізована в кількох країнах, зокрема:

Нідерланди (з 2002 року)

(з 2002 року) Бельгія (з 2002 року)

(з 2002 року) Люксембург (з 2009 року)

(з 2009 року) Канада (з 2016 року, під назвою «медично асистоване вмирання»)

(з 2016 року, під назвою «медично асистоване вмирання») Іспанія (з 2021 року)

(з 2021 року) Нова Зеландія (з 2021 року)

Також асистоване самогубство, яке відрізняється від евтаназії тим, що пацієнт самостійно приймає смертельні препарати, легалізоване у Швейцарії та деяких штатах США (наприклад, в Орегоні та Каліфорнії).

Ці країни мають суворі закони та критерії, що регулюють процедуру, зокрема підтвердження діагнозу невиліковної хвороби та згоду пацієнта, яку повинен затвердити лікар.