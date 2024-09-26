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"Капсула для самогубств": у Швейцарії відкрили кримінальне провадження через смерть жінки

Фото: прапор Швейцарії (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У Швейцарії поліція заарештувала кількох осіб у зв'язку з використанням "капсули смертника" Sarco Pod, яка викликає смерть через вивільнення азоту одним натисканням кнопки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Слідчі Швейцарії відкрили кримінальне провадження після смерті 64-річної американки в місті Мерісхаузен біля німецького кордону. Поліція кантону Шаффхаузен підтвердила арешти, а прокуратура розслідує можливе пособництво та підбурювання до самогубства.

Так звані "капсули для самогубств" Sarco Pod викликають суперечки щодо етичності та правових аспектів використання. Пристрій дозволяє користувачеві в герметичній капсулі натиснути кнопку, яка запускає процес смерті від задухи через азот.

Винахідник пристрою Філіп Нітшке, засновник Exit International, заявив, що жінка померла "мирно та гідно", маючи підтримку своїх рідних і лікарів.

Швейцарське законодавство дозволяє самогубство з підтримкою за умови відсутності корисливих мотивів, однак ситуація з Sarco Pod викликає питання про моральність і законність такого способу завершення життя.

Видання повідомило, що вже звернулося до Last Resort, щоб отримати коментар.

Евтаназія за згодою: практика та легалізація

Евтаназія, або добровільне припинення життя за згодою пацієнта, найчастіше застосовується у випадках, коли людина страждає від невиліковної хвороби або нестерпного болю. Цей процес дозволяє пацієнтам уникнути страждань, надавши їм можливість мирно померти, часто з допомогою медичного персоналу.

На сьогодні евтаназія легалізована в кількох країнах, зокрема:

  • Нідерланди (з 2002 року)
  • Бельгія (з 2002 року)
  • Люксембург (з 2009 року)
  • Канада (з 2016 року, під назвою «медично асистоване вмирання»)
  • Іспанія (з 2021 року)
  • Нова Зеландія (з 2021 року)

Також асистоване самогубство, яке відрізняється від евтаназії тим, що пацієнт самостійно приймає смертельні препарати, легалізоване у Швейцарії та деяких штатах США (наприклад, в Орегоні та Каліфорнії).

Ці країни мають суворі закони та критерії, що регулюють процедуру, зокрема підтвердження діагнозу невиліковної хвороби та згоду пацієнта, яку повинен затвердити лікар.

Раніше ми розповідали, що у Франції президент Еммануель Макрон підтримав законопроєкт про добровільну евтаназію.

Водночас у 2022 році відповідний закон почав діяти в Австрії.

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Швейцарія