Капітан "Сент-Луїса" влаштував спаринг, форвард "Оттави" побив велетня: бійки вечора НХЛ

Додаткове видовище для вболівальників влаштували хокейні хулігани на льодових аренах у Вінніпезі та Нешвіллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У дебюті зустрічі "Вінніпега" та "Сент-Луїса" щось не поділили форвард господарів Адам Лаурі та ветеран "Блюз" Брейден Шенн. Останній в ігровому епізоді кілька разів відштовхнув опонента виставленою ключкою.

Знаний хуліган Лаурі до спарингів завжди готовий, тож буденно скинув краги, коли суперник викликав його на поєдинок. Вони почали обмінюватися ударами, але випади Шенна були трохи точнішими. Зрештою, обидва впали на лід і отримали по 5 хвилин штрафу.

Кулачний бій зав'язався і в першому періоді протистояння "Нешвілла" та "Оттави". Тут ігровий епізод переріс у сутичку через гарячий норов кремезного вінгера "Предаторз" Майкла Маккеррона та центрфорварда "Сенаторз" Марка Кастеліча.

Останній у битві на кулаках виглядав спритнішим і одного разу добряче "перевірив" підборіддя опонента. Утім, Маккеррон встояв на ногах і намагався контратакувати. Потім же вирішив повалити Кастеліча на лід, щоб завершити бійку бойовою нічиєю.