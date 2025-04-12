Капітан Іванов поліг у бою. Що відомо про загибель українського пілота F-16

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Як загинув Павло Іванов?

Наскільки досвідченим був пілот?

Яку відповідь росіянам пообіцяв Зеленський?

Як виглядав Павло Іванов?

Які ще були відомі трагедії з пілотами?

Що відомо про загибель пілота F-16

"На жаль, сумна новина… 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов. Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Там також зауважили, що на сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах.

"Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей, щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них", - підкреслюють в Повітряних силах.

Обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже почала роботу. Інших подробиць немає. Уточнюючі коментарі щодо того, де саме стався інцидент та чи було уражено літак Іванова, в Повітряних силах не надали на оперативний запит РБК-Україна.

Що сказав Зеленський і як відзначив героя

Президент Зеленський висловив жаль з приводу загибелі 26-річного пілота.

"Сьогодні в бою на F-16, на жаль, загинув капітан Павло Іванов. 26 років хлопцю. Мої співчуття родині, усім побратимам Павла. Були необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Зʼясовуємо всі обставини", - пообіцяв він.

Він також додав, що українські F-16, "міражі", МіГи, як і вся бойова авіація, героїчно виконують військові завдання, захищаючи державу та підтримуючи наземні операції.

"Повітряні сили залучені й до захисту України від російських ракет та дронів. Пишаємося нашими воїнами. Відповімо сильно і влучно", - додав він.

Судячи з того, що Павло Іванов мав звання капітана, можна припустити, що він був досвідченим пілотом.

Увечері 12 квітня президент підписав указ про присвоєння звання Героя України з орденом "Золота зірка" за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, і самовіддане служіння українському народу.

Наказом командувача Повітряних сил Павлу Іванову посмертно присвоєно чергове військове звання "майор".

Як виглядав льотчик Павло Іванов

Подружжя українських фотографів Костянтина і Влади Ліберових оприлюднили в Інстаграм світлини пілота Павла Іванова.

“Спи спокійно, друже. Дякую за захист. Дякую за небо. Найболісніше - памʼятаю, як ти радів, коли дізнався, що поїдеш вчитись на F-16. Всі раділи”, - йдеться в підписі під фото.

Фото: український пілот F-16 Павло Іванов (instagram.com/libkos)

"Мунфіш" і "Джус": кого з відомих пілотів втратила Україна

Незабаром після того, як стало відомо, що Україна отримала від партнерів F-16, в ніч на 26 серпня 2024 року сталася масована повітряна атака з боку Росії. Під час її відбиття було втрачено перший F-16.

Трохи згодом стало відомо, що літак пілотував відомий льотчик Олексій Месь з позивним "Мунфіш". За офіційною версією, він збив декілька ракет і заходив на нову ворожу ціль, коли було втрачено зв'язок з літаком. Далі F-16 зазнав катастрофи, а пілот загинув. "Мунфіш" під час свого останнього бойового вильоту знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник.

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв Олексію Месю звання Героя України.

"Мунфіш" разом з іншим відомим льотчиком Андрієм Пільщиковим з позивним "Джус" лобіювали питання передачі винищувачів F-16. Вони їздили до США та зустрічалися з американськими урядовцями.

До того, як пересісти на F-16, Месь був командиром ескадрильї українських винищувачів МіГ-29. Детальніше про катастрофу та загиблого льотчика у матеріалі РБК-Україна.

Щодо "Джуса", то він загинув ще 25 серпня 2023 року в результаті катастрофи під час польоту над Житомирською областю. Трагедія сталася напередодні Дня авіації України під час виконання бойового завдання. Тоді у повітрі зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39, загинули три пілоти.

"Джус" був пілотом винищувача МіГ-29, закінчив Харківський національний університет Повітряних сил. З початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України, був одним із пілотів 40-ї бригади тактичної авіації "Привиди Києва", а також брав участь в обороні неба інших областей.

Володимир Зеленський підписав указ про посмертне присвоєння Андрію Пільщикову звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" 30 вересня 2024 року.

При підготовці використовувалися заяви Повітряних сил ЗСУ, президента Володимира Зеленського, президентський указ, фото з Instagram фотографів Ліберових.