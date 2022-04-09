Канцлер Германии назвал убийства в Буче военным преступлением и призвал найти виновных

Виновные в убийствах мирных жителей в украинском городе Буча виновны в военных преступлениях и должны быть привлечены к ответственности. Канцлер Германии Олаф Шольц завил, что "это нельзя забыть".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы не можем игнорировать то, что это преступление. Это военные преступления, которые мы не допустим… те, кто это сделал, должны быть привлечены к ответственности", - сказал он.
Выступая на митинге в преддверии государственных выборов в северной земле Шлезвиг-Гольштейн, Шольц сказал, что Германия продолжит поставлять Украине оборонительное оружие, чтобы показать, что она привержена защите суверенитета европейских государств.
"Европейские границы должны оставаться нетронутыми", - сказал он.
С тех пор, как на прошлой неделе российские войска отступили из Бучи, сотни мирных жителей были найдены мертвыми. Заместитель мэра Бучи сказал, что более 360 мирных жителей были убиты и около 260-280 человек были похоронены в братской могиле другими жителями.
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