Канцлер Германии назвал убийства в Буче военным преступлением и призвал найти виновных

"Мы не можем игнорировать то, что это преступление. Это военные преступления, которые мы не допустим… те, кто это сделал, должны быть привлечены к ответственности", - сказал он.

Выступая на митинге в преддверии государственных выборов в северной земле Шлезвиг-Гольштейн, Шольц сказал, что Германия продолжит поставлять Украине оборонительное оружие, чтобы показать, что она привержена защите суверенитета европейских государств.

"Европейские границы должны оставаться нетронутыми", - сказал он.

С тех пор, как на прошлой неделе российские войска отступили из Бучи, сотни мирных жителей были найдены мертвыми. Заместитель мэра Бучи сказал, что более 360 мирных жителей были убиты и около 260-280 человек были похоронены в братской могиле другими жителями.