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Канцлер Австрии выступил за введение в ЕС "зеленых COVID-паспортов"

Автор: РБК-Украина

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за введение общеевропейского так называемого "Зеленого паспорта" (COVID-паспорта) для восстановления нормальной жизни в ЕС.

Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

Он отметил, что в ЕС стремятся поскорее вернуться к привычной жизни с максимумом свободы. Однако, пока существуют пандемия и вирус, достичь этого можно будет только при условии необходимых мероприятий - вакцинации и тестировании.

"Поэтому нам нужен общеевропейский Зеленый паспорт, с помощью которого можно будет свободно путешествовать, ездить без ограничений по делам и в отпуск, а также наконец снова наслаждаться гастрономией, культурой, событиями и другими вещами", - сказал Курц.

В своем комментарии журналистам он также привел пример Израиля, где уже действует система своеобразных COVID-паспортов.

Напомним, недавно издание The Mirror рассказывало, что в Британии начали работу над созданием документа о COVID-вакцинацию, который можно будет использовать для заграничных поездок.

Также РБК-Украина писало, что Дания планирует ввести электронный COVID-паспорт для поездок за границу.

О намерениях ввести электронные паспорта вакцинации заявляли и в правительстве Швеции.

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