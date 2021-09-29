На Канарах начали появляться токсичные облака: что произошло

Лава вулкана на испанском острове Ла-Пальма достигла Атлантического океана. На Канарах начали появляться токсичные облака.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на BBC .

Раскаленный поток достиг воды в районе Плая-Нуэва. Вследствие контакта лавы и воды происходит химическая реакция с участием хлора.

Токсичный газ может спровоцировать ухудшение состояния здоровья жителей - вызвать раздражение кожи и глаз, повлиять на органы дыхания.

Lava from the La Palma volcano has hit the ocean. It's feared the reaction between the molten rock and seawater could release clouds of hydrochloric acid into the atmosphere.



Read the story of a woman who watched her family home consumed by the lava: https://t.co/KxmnO3D58R pic.twitter.com/9muI2V8yx2 — Sky News (@SkyNews) September 29, 2021

Существуют также опасения, что часть береговой линии теперь может обрушиться.

После извержения вулкана Кумбре Вьеха на Канарских островах 19 сентября были разрушены сотни домов, эвакуированы около 6000 человек. 27 сентября извержение прекратилось.

ALERT The lava of the active volcano, on the Spanish island of La Palma, has reached the coastal line and is about to flow into the ocean (sea). pic.twitter.com/ld71E0c20M — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 28, 2021

Испанские власти объявили Ла-Пальму - северо-западный остров архипелага у побережья Северной Африки - зоной бедствия, пообещав финансовую поддержку всем пострадавшим от вулканической активности.