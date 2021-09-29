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На Канарах начали появляться токсичные облака: что произошло

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Канары, Среда 29 сентября 2021 10:28
На Канарах начали появляться токсичные облака: что произошло Фото: на Канарах начали появляться токсичные облака (twitter.com/DarrenPlymouth)
Автор: Анастасия Рокитна

Лава вулкана на испанском острове Ла-Пальма достигла Атлантического океана. На Канарах начали появляться токсичные облака.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Раскаленный поток достиг воды в районе Плая-Нуэва. Вследствие контакта лавы и воды происходит химическая реакция с участием хлора.

Токсичный газ может спровоцировать ухудшение состояния здоровья жителей - вызвать раздражение кожи и глаз, повлиять на органы дыхания.

Существуют также опасения, что часть береговой линии теперь может обрушиться.

После извержения вулкана Кумбре Вьеха на Канарских островах 19 сентября были разрушены сотни домов, эвакуированы около 6000 человек. 27 сентября извержение прекратилось.

Испанские власти объявили Ла-Пальму - северо-западный остров архипелага у побережья Северной Африки - зоной бедствия, пообещав финансовую поддержку всем пострадавшим от вулканической активности.

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