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Канали телемарафону отримають держпідтримку, але вона не покриє витрати, - Ткаченко

Фото: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Шість каналів, які працюють в телемарафоні "Єдині новини" найближчим часом отримують підтримку від держави. Це буде бюджетне фінансування.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Певна підтримка найближчим часом буде. Ви це побачите в публічному просторі. … Але навіть ці кошти не покриють каналам витрати на виробництво новин та утримання редакцій", - сказав міністр, додавши, що канали і далі працюватимуть в "мінус".

За словами Ткаченка, редакції самі вирішують, кого запрошувати в ефір, жодних небажаних тем та стоп-листів у марафоні нема. Крім того, як пояснив міністр, навряд чи нові канали з’являться у марафоні.

"Зараз вже складно щось видозмінювати. Це ж конструкція, яка склалася за час війни, це шість каналів, які змінюють один одного. Додавання одного чи іншого призводить до повної зміни всього характеру цих шести каналів", - пояснив міністр.

За його інформацією, рейтинг марафону тримається десь на 13-15% постійних переглядів. "Ми не можемо говорити про те, що його (марафон, - ред.) перестають дивитися. Але в цілому перегляд телебачення падає", - додав Ткаченко, уточнивши, що він не бачить втоми українців від телемарафону.

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Олександр Ткаченко