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В Канаду прибыла первая партия вакцин Moderna

Канада, Суббота 26 декабря 2020 04:42
В Канаду прибыла первая партия вакцин Moderna
Фото: вакцина прибыла самолетом (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Даша Харченко

В Канаду поступила первая небольшая партия вакцин от коронавируса производства американской компании Moderna. В целом в декабре должно поступить 168 тысяч доз.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.

В то же время он призвал все равно носить маску, мыть руки и избегать скоплений людей.

“Первые дозы COVID-вакцины от Moderna прибыли в Канаду. Они являются частью 168 тысяч доз, которые мы получим в этом месяце, и входят в 40 млн доз, которые в целом гарантирует нам Moderna”, - отметил Трюдо.

Он заявил, что расслабляться нельзя и необходимо придерживаться всех противоэпидемических мероприятий.

23 декабря Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину от COVID-19, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna. Специалисты сделали вывод, что вакцина безопасна, эффективна и качественна.

Напомним, 14 декабря в страну прибыли первые партии вакцины от коронавируса. Перед этим Канада одобрила применение вакцин производства Pfizer и BioNTech.

15 декабря в Канаде началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

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