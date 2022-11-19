Канадцям надходять погрози вбивством з Ірану. Розвідка взялася за розслідування

За даними Служби безпеки Канади (CSIS), погрози спрямовані на те, аби змусити замовкнути тих, хто публічно виступає проти Ірану. Тому CSIS збирає інформацію від людей, які зазнали переслідувань і залякувань, пов’язаних з Ісламською Республікою Іран.

"CSIS активно розслідує кілька загроз життю, що виходять з Ісламської Республіки Іран на основі достовірних даних розвідки", - йдеться у заяві.

Подібна діяльність Ірану трапляється не лише в Канаді. Наприклад, британські правоохоронці знають про кілька спроб іранської розвідки викрасти громадян Британії.

"Відомо, що розвідувальні служби Ірану здійснили щонайменше 10 спроб викрасти або навіть убити британських громадян або людей, що проживають у Сполученому Королівстві, яких Тегеран вважав загрозою", - заявив очільник британського внутрішнього розвідувального агентства.

Канада ввела низку санкцій проти Ірану через порушення прав людини, включаючи смерть Махси Аміні, 22-річної іранської курдської жінки, яка померла у вересні під час перебування під вартою іранської поліції з моралі.