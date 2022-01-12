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Канадская провинция вводит "налог на здоровье" для невакцинированных: что это значит

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Квебек, Среда 12 января 2022 09:59
Канадская провинция вводит "налог на здоровье" для невакцинированных: что это значит Фото: канадская провинция вводит "налог на здоровье" для невакцинированных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В канадской провинции Квебек, которая является второй по численности населения среди других, объявили о намерениях ввести "налог на здоровье" для жителей. Речь идет о тех, кто отказывается от вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, премьер-министр Франсуа Лего заявил о новом "налоге" для непривитых и отметил, что он вступит в силу уже в "ближайшие несколько недель".

По его словам, сумма такого "налога" еще не определена, но она будет
"значительной". Он добавил, что более подробная информация должна быть опубликована позже.

"Около 10% взрослых в Квебеке не привиты, но они составляют около 50% пациентов в палатах интенсивной терапии. Тем, кто откажется получить свои первые дозы в течение ближайших недель, придется заплатить новый взнос на охрану здоровья", - рассказал Лего.

Он отметил, что такое решение является "вопросом справедливости" перед 90% населения, которые прошли иммунизацию.

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