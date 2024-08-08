У Канаді заарештували безхатька за те, що він нібито погрожував Трюдо в інтернеті

Канадська поліція заарештувала 33-річного Давіда Залевського, який не має постійного місця проживання, за те, що він нібито погрожував прем’єр-міністру Джастіну Трюдо в інтернеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Поліція каже, що чоловік в онлайн-відео погрожував Трюдо, поліцейським і співробітникам служби безпеки, які могли б спробувати втрутитися в його плани.
"Загрози нашій національній безпеці можуть виникнути в різних формах, і Канада не застрахована. Ми усвідомлюємо підвищену безпеку державних службовців і небезпеку, яку це становить для всіх канадців. Нашим пріоритетом № 1 була і завжди буде безпека канадців", — заявили у поліції.
Нагадаємо, наприкінці липня канадська поліція висунула звинувачення двом чоловікам з Альберти у погрозах на адресу Трюдо та інших політичних лідерів Канади.
За даними поліції, одна особа нібито опублікувала погрози вбити Трюдо 10 травня на платформі соціальних мереж X, інша 7 червня опублікувала на YouTube погрози щодо Трюдо, віце-прем’єр-міністра Христі Фріланд і лідера Нової демократичної партії Джагміта Сінгха.
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