В Канаде зафиксировали первый случай "африканского" коронавируса

В Канаде обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который впервые обнаружили в Южно-Африканской Республике. Зараженный человек недавно вернулся из путешествия.

Об этом сообщил главный санитарный врач провинции Альберта Дина Хиншоу в Twitter.

О состоянии больного не сообщается, лишь, что он находится на карантине.

"В Альберте выявили первый случай заболевания южноафриканским вариантом Covid-19. Случай связан с недавним возвращением из путешествия. Человек находится на карантине, и сейчас нет доказательств того, что вирус распространился на других", - говорится в сообщении.

Хиншоу отметила, что новые случаи заражения продолжают вызывать беспокойство.

В конце декабря новый штамм коронавируса, который начал активно распространяться в Великобритании, добрался до Канады. Примерно тогда же в Канаду поступила первая небольшая партия вакцин от коронавируса производства американской компании Moderna. В целом в декабре должно было поступить 168 тысяч доз.