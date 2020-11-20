В Канаде рассчитывают на шесть миллионов доз вакцины от COVID к весне 2021 года

Канада ждет поступления шести миллионов доз вакцины от коронавируса. Это количество в стране должно появиться к апрелю 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

Срок поставки вакцин в страну до 31 марта согласован в контрактах с разработчиками. Но эти препараты еще должны получить разрешение на использование в Канаде, которого пока нет.

Сегодня, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что значительная часть населения страны будет вакцинирована от коронавируса в первой половине следующего года. Вакцинация для испанцев будет бесплатной.

Также Израиль согласовал контракт с компанией AstraZeneca о закупке вакцины от коронавируса. Их кандидат на вакцину еще на третьем этапе испытаний.

Кроме этого, в пятницу концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности.

РБК-Украина писало, что Украина планирует купить вакцину от коронавируса для 20 млн населения страны. Эту вакцину хотят купить отдельно от той, которую бесплатно получат в рамках глобального механизма COVAX.