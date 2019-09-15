В Канаде произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие

В канадском городе Миссиссога вечером 14 сентября произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Как сообщается, инцидент в провинции Онтарио произошел около 18:22 по местному времени. Личность погибшего сейчас устанавливается, известно, что это взрослый мужчина. Одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Среди пострадавших трое подростков.

Отмечается, что правоохранители объявили в розыск нескольких вероятных подозреваемых. В данный момент полиция опрашивает свидетелей трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что в нидерландском городе Дордрехт произошла стрельба в жилом доме. В результате инцидента погибли 3 человека, еще один человек получил тяжелые ранения. Среди погибших двое детей. Причиной стрельбы могла стать семейная ссора.

Также РБК-Украина писало, что в штате Алабама в Соединенных Штатах Америки 14-летний подросток расстрелял пятерых членов своей семьи. В результате стрельбы трое погибли на месте, а два человека скончались уже в реанимации. Среди расстрелянных было трое детей. Мотивы убийства пока не называются.

Кроме того, в штате Алабама произошла стрельба вблизи университета. Тогда сообщалось о двух смертельно раненых и еще двух потерпевших. Пострадавшие находились в тяжелом состоянии.