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В Канаде приостановили использование вакцины AstraZeneca

Автор: Артур Родивилов

Канада приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Решение касается людей младше 55 лет из-за опасения возникновения тромбов.

Об этом сообщает Associated Press.

Соответствующую рекомендацию Минздраву дал Национальный консультативный комитет Канады по иммунизации (NACI).

"Существует значительная неопределенность в отношении пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков", - заявила зампред NACI Шелли Дикс.

Отмечается, что риск образования тромбов в настоящее время появляется у одного человека из 100 тыс., что намного выше, чем предполагалось ранее.

По словам доктора Джосс Реймер из рабочей группы по внедрению вакцины в канадской провинции Манитоба, в Европе не обнаружили растущего риска тромбов в целом из-за препарата, однако редкий, но серьезный побочный эффект наблюдался в основном у молодых женщин.

Ранее компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Согласно предыдущим результатам исследования, в котором приняли участие 30 тысяч человек, вакцина показала эффективность в 79%.

После этого американские федеральные органы здравоохранения заявили, что компания AstraZeneca могла предоставить "устаревшую информацию" об испытаниях своей вакцины. В связи с этим, компания обязалась провести новое исследование.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca.

Также сообщалось, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca.

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