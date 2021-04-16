В Канаде подтвердили связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

Департамент обновил информацию на продукте, чтобы предупредить канадцев о возможных побочных последствиях.

“Департамент здравоохранения Канады информирует канадцев и медиков относительно действующего безопасного обзора очень редких случаев тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови после получения прививки вакцинами от COVID-19 AstraZeneca и COVISHIELD. После детального независимого анализа имеющихся в настоящее время научных данных, департамент пришел к выводу, что эти очень редкие случаи могут быть связаны с использованием вакцины”, - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что не вводили новых ограничений на использование вакцины.

“В очень редком случае, если у вакцинируемого возникнут необычные тромбы с низким уровнем тромбоцитов, от этого есть лекарство”, - добавили там.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) намерено просмотреть данные о вакцине AstraZeneca. Одновременно в ЕМА считают, что в вакцинации препаратом больше преимуществ, чем рисков.

Напомним, врач посоветовал, как предотвратить риск тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Он пояснил, когда могут возникнуть осложнения.