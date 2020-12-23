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В Канаде одобрили для использования вакцину Moderna от коронавируса

Автор: РБК-Украина

В среду, 23 декабря, Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину от COVID-19, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna. Специалисты заключили, что вакцина безопасна, эффективна и качественная.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня Министерство здравоохранения одобрило вторую в Канаде вакцину против COVID-19, разработанную компанией Moderna", - говорится в сообщении.

Минздрав Канады получил заявку на одобрение вакцины от компании Moderna 12 октября. Эксперты провели "полный и независимый анализ данных" и убедились в эффективности и безопасности препарата.

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Власти подчеркнули, что вакцина от коронавируса предназначена для использования лицами старше 18 лет.

Поставки COVID-вакцины от Moderna стартуют в течение ближайших двух суток. К концу года в страну планируется привезти до 168 тысяч доз вакцины, а к концу марта-– два миллиона.

Напомним, 15 декабря в Канаде началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

Добавим, что в Канаде будут выплачивать компенсацию, если после вакцинации у кого-либо будут серьезные побочные эффекты. Компенсацию будет выплачивать государство. Правило будет распространяться на все вакцины, которые утверждены Департаментом здравоохранения страны.

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