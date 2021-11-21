В Канаде нашли тела трех жертв наводнения. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Глава провинции Джон Хорган предположил, что число жертв может вырасти.

Известно, что сильные ливни пришли в регион в минувшие выходные, и за 24 часа количество осадков в провинции достигло месячного уровня. В отдельных районах они в три раза превысили рекордные показатели.

Прибывающая вода затопила дороги и населенные пункты, многие из которых оказались отрезанными от других городов, не имея электричества. Вызванные ливнями оползни разрушали дома и объекты инфраструктуры, заблокировали железнодорожные магистрали. При этом температура воздуха в некоторых районах опустилась ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, непогода снова поразит северную Британскую Колумбию в воскресенье и принесет сильные дожди.