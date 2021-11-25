В Канаде началась вакцинация от COVID детей

Премьер Квебека Франсуа Лего сообщил, что всего через несколько часов на вакцинацию записали более 115 тысяч детей.

Детей в Канаде прививают вакциной Pfizer.

В соседнем Онтарио тоже уже начали прививать детей. Самая густонаселенная провинция Канады - Торонто - официально начнет свою кампанию в 25 ноября.

В Канаде один из самых высоких показателей вакцинации от COVID в мире. В стране более 85% людей в возрасте от 12 лет уже получили по две прививки от коронавируса.