В Канаде мужчина устроил стрельбу, погибло 13 человек

В городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия в результате стрельбы погибли не менее 13 человек. Об этом сообщили в местной полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на СВС.

По данным полиции, 51-летний Габриэл Уортман вечером 18 апреля открыл огонь по людям. Стрелка задержали спустя несколько часов и заключили под стражу.

"Могу сказать, что более десяти человек были убиты, но расследование все еще продолжается, и я ожидаю больше деталей в ближайшие дни", - сказал сотрудник полиции провинции Крис Лэзер.

Он отметил, что скорее всего, число жертв увеличится.

Сообщается, что Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не является. Мотивы мужчины пока не известны.

В результате стрельбы служащая полиции погибла, один полицейский получил ранения.

Напомним, в американском городе Бейкерсфилд штата Калифорния произошла стрельба во время карантина на закрытой вечеринке, в результате чего 6 человек были убиты.

Ранее в Мексике в результате столкновения преступных группировок погибли девятнадцать человек. Перестрелка произошла в приграничном с США мексиканском штате Чиуауа.