В Канаде мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным. Есть жертвы

В канадской провинции Британская Колумбия неизвестный мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным. В результате инцидента есть жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что массовая стрельба произошла утром в городке Лэнгли недалеко от Ванкувера. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию.
Представитель Королевской конной полиции Канады заявил, что в результате стрельбы есть несколько жертв. Однако не уточнил, сколько человек было ранено, а сколько погибло. По его словам, жертвами стали бездомные, и по мнению полицию, нападение было целенаправленным.
Подозреваемый был описан как белый мужчина в комбинезоне и камуфляжной футболке. На данный момент его задержали.
Напомним, до этого крупный инцидент с массовой стрельбой в Канаде произошел в 2022 году. Тела жертв находили в радиусе 50 километров, тогда погибли не менее 22 человек. Это была самая кровавая расправа за всю историю Канады.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.