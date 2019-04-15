В Канаде мужчина расстрелял прихожан церкви

В Канаде в городе Сэлмон-Арм (провинция Британская Колумбия), произошла стрельба в церкви, в результате которой погиб один человек, еще один ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

По данным издания, молодой человек вошел в церковь во время службы и открыл стрельбу по прихожанам.

По информации телеканала, 25-летнего подозреваемого повалили на землю несколько прихожан, после чего он был задержан прибывшей на место инцидента полицией.

Как сообщается, погиб старейшина церкви Христа Гордон Парментер, другого пострадавшего вертолетом доставили в больницу ближайшего крупного города.

Мотивы нападения устанавливаются, однако в полиции считают, что они не связаны с религией.

Отмечается, что нападавший был знаком с жертвами.

Напомним, 13 апреля в Австралии в результате стрельбы у входа в ночной клуб Love Machine в Мельбурне четверо человек получили ранения, один из пострадавших позже скончался в больнице. Еще один раненый находитсся в критическом состоянии