В Канаде коронавирус диагностировали у более 50 тысяч человек

Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью умерли 2 859 человек

По состоянию на вечер 28 апреля коронавирус COVID-19 диагностировали у 50 015 жителей Канады. Об этом свидетельствуют данные на сайте правительства Канады.

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 2 859 человек.

Тест на новый коронавирус сдало 754 800 человек, то есть 93% людей получили отрицательный результат. Смертность составляет 5,6%.

Более 50% (25 757 человек) от общего количества инфицированных проживает в провинции Квебек, из них более 12 тысяч в Монреале, крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится почти четверть всех канадских случаев инфицирования COVID-19.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада и США договорились продолжить пограничные ограничения еще на 30 дней, чтобы помочь контролировать распространение коронавируса.

После этого крупнейшая авиакомпания Air Canada в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса временно прекратила выполнять все рейсы в США.

Ранее, 16 марта Канада закрыла свои границы для людей, которые не являются гражданами или постоянными жителями страны. При этом въезд в страну оставался открытым для граждан США.